Interview mit Ludger Sändker

Interview Ludger Sändker : „Die ganze Welt ist im Smartphone“

Ludger Sändker, Leiter der Herbstmühle in Wipperfürth Foto: Herbstmühle

Hückeswagen Ludger Sändker ist Leiter der Psychologischen Beratungsstelle Wipperfürth. Er spricht über Lernstress, Pausen und Digitalisierung.

Herr Sändker, was führt dazu, dass Schüler in die Nachprüfung am Ende der Sommerferien müssen?

Ludger Sändker Zunächst einmal muss man sagen, dass wir nicht von solchen Fällen überrannt werden. Die Zahl der Schüler, die in die Nachprüfung müssen, ist eher marginal. Je nach Alter stehen oft die Eltern dahinter. Es kommen aber auch Gymnasiasten, die in der neunten oder zehnten Klasse sind, von sich aus zu uns. Sie offenbaren ihren Leistungsanspruch und ihre Schwierigkeiten, diesem Anspruch gerecht zu werden.

Gibt es einen weiteren Sinn der Nachprüfung – außer dem offensichtlichen, das Klassenziel doch noch zu erreichen?

Sändker Manchmal erfüllen Kinder den Wunsch der Eltern dadurch. Und wenn die Kinder sehr loyal sind, verspüren sie ein Gefühl des Scheiterns, wenn der Abschluss nicht erreicht wird. Auch deswegen ist die Nachprüfung manchmal eine gute Lösung, um dieses schlechte Selbstbild zu heilen.

Was raten Sie den Eltern, was den Jugendlichen?

Sändker Die Sommerferien sind eine relativ lange unterrichtsfreie Zeit mit verändertem Tagesablauf und anderen Inhalten. Kinder und Jugendliche, die vor einer Nachprüfung stehen, haben genauso wie ihre Altersgenossen auch, einen Wunsch nach Entspannung. Das muss man ernst nehmen. Daher lohnt es sich, das Ganze gut zu planen. Wie viel Zeit will man für das Lernen einplanen? Zudem sollten alle Beteiligten in die Planung miteinbezogen werden. Wenn der Eindruck entsteht, dass die Nachprüfung keinen Stress löst, sondern weiteren Stress verursacht, dann ist es möglicherweise kontraproduktiv. Dann sollte man auch eine Klassenwiederholung erwägen. Es hängt letztlich davon ab, wie belastend das ist, was man vorhat.

Ein individuelles Abklopfen der jeweiligen Situation also?

Sändker Ganz genau. Im gemeinsamen Gespräch mit den Eltern kommen wir oft recht schnell auf einen Nenner.

Wie sollte man sich optimal darauf vorbereiten?

Sändker Das hängt von vielen Faktoren ab. Was will oder muss der Schüler in welchem Fach erreichen? Wie gut ist die bisherige Verständnis in den Fächern? Welcher Aufwand muss betrieben werden? Auch das kann man nur individuell klären.

Was gehört zu einer Planung?

Sändker Dass ein gewichtiger Teil der Sommerferien auch frei von Lernen bleibt. Das ist aber auch wieder einzelfallabhängig – jeder definiert „gewichtig“ schließlich anders.

Sind Ankerpunkte sinnvoll?



Sändker Ja, das wäre eine sehr gute Idee. Ankerpunkte können sein: immer vormittags, zwei Tage pro Woche oder wie es einem am besten liegt. So ein Plan ist hilfreich. Dann sieht man, dass man auf dem Weg zum Ziel ist, was sehr motivierend wirkt. Auf die Einhaltung des Plans kann dann auch das Umfeld mit achten. Man sollte vereinbaren, dass etwa die Eltern sagen dürfen: Ich bemerke, dass du von deinem Plan abweichst. Ohne dass das dann als Vorwurf verstanden werden.

Wie sinnvoll sind Belohnungen zwischendurch?

Sändker Das Lernen auf so eine Prüfung sollte frei von Leistungsanforderungen sein. Daher fände ich es sinnvoller, erst nach bestandener Prüfung eine Belohnung zu vergeben. Zwischendurch sollte man eher beobachten, wie und ob man dem Lernplan folgt.

Wieviel lernt man sinnvollerweise am Stück?

Sändker Wenn man in den Sommerferien lernen muss, ist das eine besondere Situation. Schüler sind sonst im Prinzip immer im Lernmodus. Das ist hier nicht der Fall. Deswegen muss der Lernmodus durch Ruhe- und Pausenzeiten bereichert werden. Um in den Lernmodus zu kommen, braucht es eine gewisse Zeit. Daher ist es nicht sinnvoll, jeden Tag zwei Stunden zu lernen, sondern die Intervalle umfangreicher zu gestalten. Auch hier gilt es, den Einzelfall zu prüfen. Je jünger die Kinder, desto weniger Zeit am Tag. Aber es muss schon eine gewisse Mindestzeit sein, denn sonst kommt man nicht rein.

Woran erkennt man, dass das Kind auf der falschen Schule ist?

Sändker Das zeigt sich nicht an erbrachten Leistungen, sondern am Lernverhalten. Wenn der Gang zur Schule für das Kind immer wieder Stress bedeutet, weil es die Inhalte nicht aufnehmen kann, ist das ein deutliches Zeichen. In der Schule hat man jeden Tag unterschiedliche Fächer, deren Stoff teilweise mit unterschiedlichen Lernmethoden vermittelt werden. Das muss der Schüler regulieren können. Wenn er das nicht kann, ist das ein deutliches Zeichen und man kann drüber nachdenken, dass es vielleicht die falsche Schule ist. Was übrigens gar nicht so selten der Fall ist.

Wie verändern digitale Medien das Lern- und Aufmerksamkeitsverhalten von Kindern und Jugendlichen?

Sändker Ich weiß nicht, ob sie das Lernverhalten verändern. Was ich bestätigen kann, ist eine Veränderung im Aufmerksamkeitsverhalten. Der ständige Umgang mit dem Smartphone hat eine stark ablenkende Wirkung – nicht nur, weil auf dem Smartphone WhatsApp oder Facebook drauf sind. Die ganze Welt ist im Smartphone. Dazu kommt, dass es nicht nur Text ist, sondern immer auch Bild. Wir bekommen immer einen Eindruck mitgeliefert. Der Mensch als visuelles Wesen wird nachhaltig beeinflusst.

Welche positiven Auswirkungen hat die Digitalisierung?

Sändker Es ist die Kehrseite der Medaille: Dass man die ganze Welt in der Tasche trägt, hat auch positive Auswirkungen. Viele Fragen lassen sich schnell beantworten, Kontakte lassen sich schnell aufnehmen. Wir müssen die digitale Welt nicht verteufeln, aber wir müssen uns bewusst sein, dass der unkontrollierte Gebrauch eines Smartphones Gefahren birgt.