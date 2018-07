Hückeswagen: Weniger Falschparker dank Parkleitsystem

Hitzewelle an der Bever : Weniger Falschparker dank Leitsystem

Oberhalb von Oberlangenberg, an der Einmündung der Kreisstraße Richtung Egen / Oberröttenscheid, steht eine von insgesamt fünf Infotafeln des Parkleitsystems an der Bever. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Vor allem an heißen Wochenenden ist viel los an der Bever – das bedeutet auch viele Autos und Motorräder. Mittlerweile gibt es nicht mehr so viele Falschparker. Eine Ursache dafür dürfte das 2014 eingeführte Parkleitsystem sein.

An heißen Wochenenden ging es jahrelang auch beim Parken heiß her. Die Folge waren zugeparkte Straßenränder und Rettungswege, wenn sämtlicher verfügbarer Parkraum mit Autos voll stand. 2010 schrieben die Mitarbeiter des Hückeswagener Ordnungsamts an 22 Tagen im Sommer 369 Knöllchen wegen Falschparkens. Dazu kamen 20 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten – etwa, weil jemand sein Auto in eine schmale Zufahrt zur Talsperre abgestellt hatte, die als Rettungsweg gekennzeichnet war.

„Es ist deutlich ruhiger geworden“, bestätigt Ordnungsamtsleiter Andreas Schröder auf Anfrage. Die Bevergäste seien verantwortungsbewusster geworden. Es gebe aktuell keine größeren Probleme mehr, „auch wenn immer noch welche falsch parken“. Vor allem im Bereich Stoote / Siepersbever gebe es eine Feuerwehr-Zufahrt, die gerne an heißen Wochenenden wie dem vorigen zugeparkt werden würden.



Ein Grund dafür, dass es weniger Probleme mit Falschparkern gibt, dürfte das Parkleitsystem sein, das vor vier Jahren installiert wurde. Fünf Tafeln entlang der Talsperre weisen auf das erlaubte Parken – sie stehen auf der Wiese oberhalb von Oberlangenberg, an der Einmündung der Kreisstraße Richtung Egen / Oberröttenscheid, die bei einem großen Besucherandrang an heißen Wochenenden als Parkplatz genutzt wird, am Zaun des Beverdamms, in Mickenhagen an der K 11, in Herweg auf dem Parkplatz der ehemaligen Gaststätte Lotterbach und in Höhsiepen (Wipperfürth). Damit sollen vor allem auswärtige Badegäste die Parkplätze besser und schneller erreichen.

Zudem hält sich der Andrang selbst jetzt während der Hitzewelle noch einigermaßen in Grenzen, weswegen etwa auch noch keine Einbahnstraßenregelung installiert werden musste. Schröder: „Wir haben zurzeit eine sehr lange Wärmeperiode, weswegen sich die Nutzung der Talsperre über die Woche verteilt.“ Anders sieht das aus, wenn es nach einer langen Regen- oder Kältephase plötzlich wieder heiß wird: Dann entdecken viele die Bever auf einmal als Abkühlungs- und Entspannungsort. Dann wird’s so richtig voll auf den Straßen rund um die Talsperre. Und dann muss der verkehr mittels Einbahnstraßenregelung geordnet werden.

