Hückeswagener Carsten Konsen auf dem Jakobsweg

BM-Tagebuch - Jakobsweg : „Ich war dann mal weg. . .“

Carsten Konsen wandert auf dem Jakobsweg. Foto: Carsten Konsen

Santiago de Compostella Die Hückeswagener Carsten Konsen und Sina Schubert reisen seit einem Dreivierteljahr in ihrem VW-Bus in den Süden und berichten regelmäßig von ihren Erfahrungen. Dieses Mal trennten sich jedoch ihre Wege – wenn auch nur für kurze Zeit.

Von Carsten Konsen

Neun Monate sind wir nun schon unterwegs und befinden uns gemeinsam auf dieser intensiven und spannenden Reise. Was sich so schön und perfekt anhört, hat aber auch eine Kehrseite: Nach neun Monaten auf fünf Quadratmeter gemeinsamen Wohnraum ist es nicht überraschend, dass man auch Phasen hat, in denen man sich ziemlich Leid ist. Als wir Ende Juni Porto erreichten, kam uns das gerade recht.

Ich hatte schon lange Zeit den Wunsch, den Jakobsweg zu gehen. Der Camino Portugues von Porto nach Santiago de Compostela war die Gelegenheit für meinen Pilgerwunsch. Also habe ich meinen Rucksack gepackt, und am nächsten Tag hat mich Sina in Porto abgesetzt.

Der Abschied fiel uns beiden schwer. Denn auch wenn man sich über etwas Zeit für sich freut, war man das doch nicht mehr gewohnt. Pünktlich zum Gottesdienst stand ich also in der Kathedrale, wo es die Pilgerausweise gibt. Von hier ging es los, immer den gelben Pfeilen in Richtung Santiago de Compostela folgend – 240 Kilometer in elf Tagesetappen.

Der Pfeil auf dem Jakobsweg zeugt den Weg nach Santiago de Compostella. Foto: Carsten Konsen

Erstes Ziel: Raus aus Porto und rein in die Natur. Die ersten zehn Kilometer führten mich durch Industriegebiete und Randbezirke, bis das Grau der Stadt dem Grün der Landschaft wich. Es hätte alles so schön sein können, wenn ich nicht die falschen Socken für die erste Etappe gewählt hätte. Unerfahrene Wanderer wissen ein Paar Wandersocken erst zu schätzen, wenn sich Blasen bilden.

Ähnlich war es auch beim Gepäck. Beim Packen habe ich mich noch an Blog-Einträgen anderer Pilger orientiert. Wie sich herausstellte, muss ich auf dem Blog von Chuck Norris gelandet sein, denn mir war mein Rucksack definitiv zu schwer. Das gaben mir mein Knie und mein Knöchel zu verstehen. Die Lösung war ein Besuch bei der Post, bei der ich vier Kilogramm Gepäck nach Santiago vorausschickte und passende Bandagen aus der Apotheke – von da an ging es bergauf, sowohl körperlich, als auch auf der Strecke.

Am Ende des sechsten Tags, mit dem höchsten Aufstieg des Camino Portugues, traf ich Tony aus Italien in der Pilgerherberge. Der Eisbeutel auf seinem Knie brachte uns ins Gespräch, und wir beschlossen, die nächste Etappe zusammen zu gehen. Jeder in seinem Tempo, aber mit gemeinsamen Pausen. Wir verstanden uns hervorragend. Daher war es nicht verwunderlich, dass wir von hier an den gesamten Weg bis nach Santiago zusammen bestritten. Das Schöne am Jakobsweg ist, dass auch, wenn man alleine geht, man nicht alleine ist. Die meisten Pilger gehen die gleichen Tagesetappen, und so sieht man dieselben Gesichter abends wieder. So hatte sich eine kleine Gruppe gebildet: Nete, Mari und Helle aus Dänemark, Sara und Marco aus Italien, Elaine und Armando aus Australien Malin aus Norwegen und Daniel aus Deutschland waren ein Teil meines Jakobswegs, den ich nicht missen möchte.

Der Weg war eine Herausforderung und hat mich körperlich gefordert. Aber er hat mir auch gezeigt, wozu der Mensch in der Lage ist, wenn er ein Ziel hat, nach dem er strebt. Zu Hause hätte ich mich nach der fünften Etappe keinen Meter mehr bewegen können. Hier bin ich noch 140 Kilometer weitergelaufen.