Hückeswagener Industriegeschichte : Jusos besuchen 3-Städte-Depot

Hückeswagen Der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf besuchte gemeinsam mit einer Gruppe von Jusos aus Radevormwald und Hückeswagen das Industriemuseum des Vereins „3-Städte-Depot“ auf dem ehemaligen Firmengelände von Bêché & Grohs in Hückeswagen.

Von einer interessanten Exkursion berichtet jetzt Jeremias Düring, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Landtagsabgeordneten Sven Wolf (SPD). 2014 gründete sich der gemeinnützige Verein „3-Städte-Depot“, um die gemeinsame Industriekultur von Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth zu bewahren und zu fördern. Sven Wolf besuchte gemeinsam mit einer Gruppe von Jusos aus Radevormwald und Hückeswagen das Industriemuseum auf dem ehemaligen Firmengelände von Bêché & Grohs in Hückeswagen. „Neben einer Präsentation der etwa 300 Exponate umfassenden Ausstellung aus verschiedenen Epochen der Industriegeschichte, stand vor allem der Austausch über die geplante Junior-Akademie im Mittelpunkt, die mit in das Projektprogramm der Regionale 2025 Bergisches RheinLand aufgenommen wurde“, berichtet Düring.

„Ziel der Junior-Akademie ist es, Industrie durch Anfassen erlebbar zu machen. Angelehnt an die Wuppertaler Junior-Uni wollen wir den Kindern und Jugendlichen verschiedene Experimentier- und Labormöglichkeiten auf dem neusten Stand der Technik bieten“, sagte Karl-Heinz Vossenbrecher, Vorsitzender des Drei-Städte-Depots. Die Junior-Akademie sei dabei fest in ein kreatives Umfeld mit technischen, historischen Maschinen integriert und solle ein Ort des Entdeckens, des Erlebens und der Kommunikation zwischen Jung und Alt sein.

„Unsere Region gehört zur Wiege der Industrialisierung in Deutschland. Dieses Erbe wollen wir natürlich bewahren, und gleichzeitig möchten wir mit Blick auf die Zukunft durch außerschulische Bildungsangebote auch weiterhin unseren Nachwuchs für Industrie und Technik begeistern“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Artur Krzyzanowski. Besonders wichtig sei dem Verein, möglichst viele Akteure einzubinden: Bürger, Unternehmen und Vereine. „Dieses große Projekt lässt sich nur gemeinsam stemmen“, sagte er.

Industriekultur in Hückeswagen

Industriekultur in Hückeswagen : Den Beruf zum Hobby machen

Röhrig weiter an Spitze der IG Metall

Gewerkschaft in der Region

Gewerkschaft in der Region : Röhrig weiter an Spitze der IG Metall

Politik in Radevormwald

Politik in Radevormwald : Sven Wolf fordert Studie zum Rechtsextremismus

Wolf zeigte sich begeistert von diesen kreativen Ideen: „Wir Bergische sind ja alle ein bisschen Tüftler. Ich freue mich, dass die Junior-Akademie diesen Teil unserer Bergischen DNA den jungen Menschen in der Region nahebringen will“, sagte er beim Besuch in Hückeswagen. Vielleicht würden ja einige durch den Besuch des Drei-Städte-Depots ihre bisher verborgene Leidenschaft zum Tüfteln entdecken und später einen Beruf in der Industrie oder im Handwerk ergreifen.