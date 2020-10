Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Dr. Mojo spielt im Kultur-Haus wieder Oldies, Blues und Folk

Kultur-Haus Zach in Hückeswagen

Dr. Mojo unterhält am Samstag die Besucher im Kultur-Haus Zach mit Oldies, Blues- und Folksongs. Foto: K. Stachuletz

Hückeswagen Der bergische Musiker, Sänger und Gitarrist „Dr. Mojo" gastiert wieder in Hückeswagen. Er bietet Oldies, Blues, Balladen und Folksongs mit einer unterhaltsamen Moderation.

Endlich wieder Live-Musik im Kultur-Haus Zach: Am kommenden Samstag gastiert der Musiker, Sänger und Gitarrist Dr. Mojo (Foto: K. Stachuletz) im oberen Island . Der Remscheider Musiker Klaus Stachuletz bietet Oldies, Blues, Balladen und Folksongs mit einer Moderation. Zwischen den Liedern gibt es kurze Erklärungen zu den Texten, Anekdoten und Geschichten über die Songs und deren Interpreten.

Karten zum Preis von zwölf Euro gibt es im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten sie 14 Euro. Alle Besucher werden gebeten, bereits im Vorverkauf Karten zu erwerben, so dass die Sitzgruppen dementsprechend vorbereitet werden können, um Abstände zu den einzelnen Sitzgruppen zu gewährleisten.