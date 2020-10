Keine fünfte Jahreszeit in Hückeswagen : Kolpingsfamilie sagt Karneval 2021 wegen Corona ab

Keine fünfte Jahreszeit in Hückeswagen

Hückeswagen Wipperfürth und Lindlar haben in der Region diesen Schritt bereits angekündigt, nun geht ihn auch die Kolpingsfamilie: Die Karnevalssession 2021 fällt erstmals seit Jahrzehnten komplett aus.

Viele Narren haben es vorgemacht, nun zieht auch die Kolpingsfamilie nach, seit Jahrzehnten die „Hüteri“ des närrischen Treibens in der Schloss-Stadt: Die kommende Karnevalssession in Hückeswagen fällt corona-bedingt aus, wie ihr Sprecher Heinz Pohl am Montag mitteilte. Kinder-Tanzparty, Gala-Sitzung und der Rosenmontagszug „Rä-Te-Ma-Teng“ finden nicht statt.