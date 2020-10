Hückeswagener Unternehmen : Mit Hochdruck gegen Rohrverstopfungen

Hückeswagen Die Winterhagener Firma KaRotechnik kooperiert mit Daimler: Ihre Maschinen und Komplettsysteme für die Rohrrei-nigung werden in die Sprinter des Autohersteller eingebaut. 1977 in Wermelskirchen gegründet, siedelte sie 1987 um.

Es wird herbstlich. Mit der dunklen Jahreszeit kommen nun die Niederschläge und damit auch immer wieder Probleme in den Abwasserrohren. Sei es, dass sie wegen zu viel Laub verstopfen oder durch starken Regen und den damit verbundenen erhöhten Abfluss sonstige Störungen sichtbar werden. Seit mehr als 40 Jahren sorgt die Firma KaRotechnik dafür, dass dann Sanitärbetriebe ausrücken können, die sich auf die Kanal- und Rohrreinigung spezialisiert haben.

„Wir liefern Maschinen und Komplettsysteme für den gewerblichen Bereich. Wobei sich viele reine Sanitärbetriebe mehr auf das Thema Badsanierung spezialisiert haben – da ist im Moment einfach mehr Geld zu machen“, berichtet Marc Herkenberg, einer der Geschäftsführer des Unternehmens mit Firmensitz in Winterhagen. Dennoch sei die Umsatzlage gut, versichert er. Auch die Corona-Krise wirke sich kaum auf die Arbeit aus. „Verstopfungen gibt es immer, auch wenn die Mitarbeiter im Moment nicht wie sonst zu den Kunden können“, sagt Herkenberg. Dazu kommt, dass diese in der Regel im Freien arbeiten. „Es geht um den Hausanschlussbereich, also um die Rohre, die auf dem jeweiligen Grundstück bis zum öffentlichen Bereich hin liegen“, erläutert der Geschäftsführer.