Corona-Pandemie in Hückeswagen : Feiern ab 50 Personen online bei der Stadt anmelden

Hückeswagen Die Allgemeinverfügung des Oberbergischen Kreises, die private Feiern mit mehr 50 Personen untersagt, lief am vergangenen Freitag aus. Doch Vorsicht ist weiter dringend geboten.

Die positive Nachricht vorweg: In den vergangenen Tagen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Corona-Infektionen in Oberberg wieder unter die kritische Grenze von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gefallen. Am Freitag lag der Wert bei 28,3. Die Allgemeinverfügung des Oberbergischen Kreises, die private Feiern mit mehr 50 Personen untersagt, lief daher am vergangenen Freitag aus. Damit sind private Feiern aus herausragendem Anlass (Hochzeit, Jubiläum, runder Geburtstag) wieder mit bis zu 150 Personen zulässig, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.