Studienkompass im Oberbergischen : Jugendliche planen ihre Zukunft

Hückeswagen Auch ein Schüler aus Hückeswagen nimmt an dem Förderprogramm teil. Der Studienkompass bietet mit Workshops und individueller Beratung Unterstützung bei der Zukunftsplanung.

An diesem ersten Workshop-Wochenende konnten sich die Schüler in kleinen Gruppen und unter Einhaltung der hygienischen Vorschriften und Abstandsregeln mit ihren Zukunftswünschen und Zukunftsplänen auseinandersetzen. In den nächsten drei Jahren wird der Studienkompass sie auf diesem Weg und bei der Studien- und Berufsorientierung intensiv begleiten, heißt es in einer Pressemitteilung des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (BAV).