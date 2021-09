Stadtentwicklung in Hückeswagen : Die Altstadt soll jetzt attraktiver werden

Hückeswagen Die 39 Stimmberechtigten im Hückeswagener Stadtrat haben sich mit sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich für die Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts entschieden. Jetzt folgt der Förderantrag.

Am Ende war es zwar nicht knapp – aber auch nicht ganz eindeutig. Der Hückeswagener Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung, die erstmals im evangelischen Gemeindezentrum Lindenberg stattfand, über die Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) abgestimmt. Viel war in den vergangenen Monaten geplant worden, noch mehr beraten – und in großem Maße hatten die Menschen in der Schloss-Stadt die Gelegenheit, ihre Wünsche und Ideen für die neue Stadtgestaltung mit einzubringen. So hatte es etwa mehrere Ortsbegehungen in der Altstadt oder in den Wupperauen – sogenannte Raumerlebnisaktionen – gegeben, dazu einige Workshops, in denen das Planungsbüro Dr. Jansen aus Köln, das von der Stadtverwaltung mit der Konzeption des ISEK beauftragt worden ist, die Ideen der Bürger gesammelt hat.