Bürgermonitor in Hückeswagen : Müll und Zigarettenkippen am Etaper Platz

Hückeswagen BM-Leser ärgert sich über die Hinterlassenschaften der Jugendlichen: Die Stadt kennt das Problem. Der Ordnungsdienst läuft dort regelmäßig Streife und kontrolliert.

Anwohner Arno Breidenbach will gar nicht meckern. „Mich stören die Jugendlichen auch nicht, die sich hier am Etapler Platz treffen, aber die Hinterlassenschaften sind schon sehr ärgerlich“, findet er. Wer am Blumenladen in die Sackgasse läuft entdeckt schnell auf der rechten Seite ein Kellergitter des Rewe-Marktes, das von zwei Holzpaletten bedeckt ist. Dahinter stehen Mülleimer – und kurz vor der Haustür von Arno Breidenbach stehen rechts in einer Ecke nochmals Mülltonnen, an denen sich junge Menschen regelmäßig treffen. Sind sie weg, bleiben Zigarettenkippen, Unrat, Müll. Kein schöner Anblick, vor allem nicht für die Bewohner des Hauses.