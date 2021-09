Schwimmen in Hückeswagen : Sanierung im Bürgerbad kostet 1,6 Millionen Euro

Hückeswagen Der Betriebsausschuss beschäftigt sich am 5. Oktober mit den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Bürgerbad. Fest steht: Es wird aufwendig, teuer und lange dauern. Bis in den Herbst 2022 bleibt das Bad mindestens geschlossen.

Ihm sei eine verantwortungsvolle Entscheidung wichtig, deshalb sei die Sitzung des Betriebsausschusses (Dienstag, 5. Oktober, 17 Uhr, im Bad-Restaurant „Aquamarin“) öffentlich. Ab 16 Uhr dürfen sich außerdem die Ausschussmitglieder die Schäden anschauen. Nach der Ratssitzung am Dienstag führte der Bürgermeister Gespräche mit Politikern – Fazit: Es gibt ein großes Einvernehmen darüber, dass das Bad für Hückeswagen immens wichtig ist – für Schulen, Vereine, für die DLRG, für den ATV. Man sei dem Rader „life-ness“ sehr dankbar, dass Hückeswagener Schüler dort schwimmen können. „Aber dafür fallen für andere Zeiten weg“, sagt Persian. Er stimmt die Hückeswagener auf eine lange Durststrecke ein. „Wir sind guter Dinge, aber es wird für alle nicht einfach“, sagt er.



Sanierung Leimbinder und Sockel Das Gerüst muss unter jeder Achse stehen, daran befestigt werden und horizontal und diagonal fest mit den anderen Teilen des Gerüstes verbunden sein. Die Durchführung erfolgt in zwei Abschnitten, so dass man jeweils die halbe Schwimmhalle einrüsten muss. Die Wasserrutsche und die Überdachung des Aufenthaltsbereichs müssen abgebaut werden. Zunächst wird die vordere Wandschicht neben den Betonsockeln herausgestemmt. Dann werden die Sockel weggestemmt und die Balkenschuhe herausgetrennt. An den zwei Leimbindern werden die schadhaften Holzbrettschichten entfernt. Der Aufbau erfolgt durch das Verkleben der Brettschichten. Anschließend werden die neuen verzinkten Balkenschuhe unter die Leimbinder geschoben und befestigt. Die Balkenschuhe werden durch zwei Ankerplatten befestigt. Die Sockel werden verdeckt und gefliest. Die Leimbinder erhalten als Schutz eine Blech- oder Holzplatte, die so befestigt wird, dass zwischen ihr und dem Leimbinder eine Luftschicht verbleibt, dadurch kann Wasser herunterlaufen – und durch die Luftzirkulation kann das Holz der Binder schnell trocknen und wird vor Sole- und chlorhaltigem Spritzwasser geschützt.



Sanierung Flachdach Der Flachdachbereich und das Tonnendach der Schwimmhalle sind mit einer PIB Kunststoffabdichtung belegt, die nach mehr als 30-jähriger Nutzung an die Grenze der Haltbarkeit gestoßen ist. Es gibt schon sichtbare Verschleißerscheinungen, so dass die Fachleute in den nächsten Jahren davon ausgehen, dass die Dachbahnen den Belastungen nicht mehr standhalten können. Risse entstehen, das Dach wird undicht. Außerdem hat das Bürgerbad noch eine Holzunterkonstruktion mit Spanplatten als Tragschicht für die Dachabdichtung. Spanplatten sind aber nicht mehr zulässig. Auch die kleinen Lichtkuppeln über dem Dusch- und Umkleidebereich werden erneuert.



Technische Gebäudeausstattung Der Schaltschrank der Wasseraufbereitung ist überaltert. Die Folge sind Ausfälle, die immer wieder den Badebetrieb stören. Die vier großen Umwälzpumpen sollen gegen effizientere getauscht werden. Außerdem sollen die Absperr-Schieber der Becken erneuert werden und die Pumpen. Der Schaltschrank im Schwimmmeisterraum ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den aktuellen Sicherheitsvorgaben.