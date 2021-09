Tierisches aus Hückeswagen : Großer Erfolg für Online-Messe

Hückeswagen Das Hückeswagener Marketingunternehmen takefive-media zieht positive Bilanz. Als digitale Veranstaltung gestaltete sich die Online-Messe als Schaufenster in die Zukunft. 58 Aussteller präsentierten sich an mehr als 60 Ständen, Referenten hielten Vorträge und gaben Diskussionsbeiträge.

Flankiert wurde das Fachforum mit Neuerungen: Im „Start-up Village" zeigten junge innovative Unternehmer ihre kreativen Ideen. Und die Messe präsentierte sich optisch noch ansprechender und interaktiver. Zum einen, da der Veranstalter technisch aufgerüstet hatte und ein eigenes Studio in Betrieb nahm, zum anderen, weil einige Unternehmen unterschiedliche Kommunikationssysteme wie Text- oder Video-Chat an ihren Ständen integriert hatten. Das große Interesse spiegelte sich auch in der hohen Anzahl der Besucher wider. So verzeichnete das Fachforum 1000 registrierte Besucher – eine Steigerung von mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Wir sehen uns auf unserem Weg bestätigt, auch künftig digitale Messen und Events in dieser Form auszurichten. Ob als rein online durchgeführte Veranstaltung oder als hybrid angelegtes Format im Mix aus Realem und Digitalem", berichtet takefive-Geschäftsführer Stephan Schlüter. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass das Fachforum viele Aussteller erreiche und Besucher digitale Angebote mit hoher Bereitschaft nutzen. „Gerade dann, wenn die Unternehmen zur Messe einladen, Termine vereinbaren und das digitale Format als Tool nutzen, um ihre Ansprache des Fachhandels zu intensivieren. Denn ohne persönliche Ansprache und Engagement geht es auch im Onlinebereich nicht. Die Relevanz des Fachforums haben wir auf einem Top-Niveau platzieren können", sagt der Geschäftsführer.