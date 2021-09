„SPARK“ ist ein neues christliches Angebot in Hückeswagen : Beim Jugendtreff soll Funke überspringen

Hückeswagen „SPARK“ heißt das neue Angebot, zu dem die Evangelische Allianz in Hückeswagen ab sofort an jedem letzten Sonntag im Monat ins Jugendzentrum einlädt.

Die Jugendgottesdienste „Sonrise“ und „Rooted“ kommen immer gut an. Sie sind modern gestaltet, meistens mit viel Musik und Gesprächen. Die jungen Christen treffen sich dazu in den Freien Gemeinden in Hückeswagen. Jetzt gibt es ein neues, niederschwelliges Angebot der Evangelischen Allianz. Unter dem Namen „SPARK“, der für Zündfunke steht, treffen sich interessierte Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren an jedem letzten Sonntag im Monat am Jugendzentrum im Brunsbachtal – also auch am kommenden Sonntag, 26. September, ab 17 Uhr im Jugendzentrum im Brunsbachtal.