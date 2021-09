Nach der Flutkatastrophe in Hückeswagen : Kfz-Meister macht nach Flut doch weiter

Hückeswagen Rüdiger Bruderer (61) hat sich dazu entschlossen, seinen Kfz-Meisterbetrieb An der Schlossfabrik in Hückeswagen fortzuführen. Die Werkstatt wurde von der Hochwasser-Katastrophe Mitte Juli schwer getroffen. Es war alles kaputt.

Die Nacht, in der Kfz-Meister Rüdiger Bruderer seine in Wuppernähe gelegene Autowerkstatt vor dem Hochwasser retten wollte, wird der Wipperfürther so schnell nicht vergessen. Er und seine Frau Martina waren von den schnell ansteigenden Wassermassen eingeschlossen worden. „Die Türen ließen sich nicht mehr öffnen“, berichtete das Ehepaar, das die Nacht in der höher gelegenen Etage des Gebäudes verbringen musste, ehe es am nächsten Morgen von den Strömungsrettern per Boot evakuiert werden konnte.