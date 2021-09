Turnerbund Hückeswagen : Pia Hölscher ist neue TBH-Junior-Trainerin

Pia Hölscher ist froh über den gelungenen Abschluss ihrer Prüfungen. Foto: TBH

Hückeswagen Pia Hölscher unterstützt ab sofort als frischgebackene Junior-Trainerin die Kinder und Jugendlichen der Badmintonabteilung des Turnerbundes Hückeswagen (TBH).

Großer Erfolg für Pia Hölscher: Sie unterstützt ab sofort als frischgebackene Junior-Trainerin die Kinder und Jugendlichen der Badmintonabteilung des Turnerbundes Hückeswagen (TBH). Bereits seit zwei Jahren unterstützt die Hückeswagenerin ihre Kolleginnen Carolin Seidenberg und Heike Thiel in der Jugendarbeit. Ebenso wie Tim Jaeger, der im vergangenen Jahr bereits die Ausbildung absolvieren durfte (Junior-Trainer darf man im Alter von 14 Jahren werden) reiste Pia in Hamm an und bestand am Ende des Lehrgangs mit Bravour die Ausbildung, heißt es in einer Pressemitteilung des TBH.

„Wir hatten Glück, wegen der gesunkenen Inzidenzwerte konnte die Ausbildung zum Junior-Trainer in Hamm im Schloss Oberwerries stattfinden. Wir hatten das Schloss fast für uns alleine“, berichtet die neue Junior-Trainerin. Da nur elf Teilnehmer angereist waren, sei das Training noch intensiver als sonst gewesen. „In den zehn Tagen haben uns die Trainer viel beigebracht. Ein gut getakteter Stundenplan bestand aus Unterrichtseinheiten in den Seminarräumen und Trainingseinheiten in der Sporthalle bis spät abends“, berichtet die Hückeswagenerin.

Auch das Badminton-Spielen sei nicht zu kurz gekommen. In den Pausen sowie am Ende des Tages hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit, frei zu spielen. „Wir haben uns persönlich weiterentwickelt, konnten unsere Schlag- und Lauftechnik verbessern und haben gelernt, wie man dies jungen Spielern am besten vermittelt“, berichtet sie.

Die Trainer hätten den Absolventen bei jedem Training viel Aufmerksamkeit geschenkt und super Ideen für die Jugendherbergs-Olympiade und das Abschlussturnier gehabt. Klingt nach kräftezehrenden Tagen, aber „wir hatten trotz aller Anstrengung großen Spaß und konnten viel zusammen lachen. Außerdem ist die Gruppe toll zusammen gewachsen, und wir haben Freundschaften geschlossen“, berichtet Pia Hölscher.

Alle hätten die abschließende praktische und theoretische Prüfung mit Bravour bestanden und wurden als neue Junior-Trainer „in die Welt geschickt“.

