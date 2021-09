Landschaftsverband Rheinland : Politikerin freut sich über Entlastung der Kommunen

Oberberg Der neue Haushaltsentwurf des Landschaftsverbands Rheinland sieht geringere Umlagen für die Städte und Gemeinden vor. Elisabeth Pech-Büttner, Grünen-Politikerin aus Radevormwald und Mitglied der LVR-Grünen-Fraktion, begrüßt dies.

Der Umlagesatz für die Mitgliedskörperschaften soll in 2022 nicht von jetzt 15,70 Prozent auf 15,80 Prozent erhöht werden, sondern auf 15,20 Prozent sinken. Für 2023 werden dann nicht mehr 17,25 Prozent, sondern 16,65 Prozent eingeplant. Grund für diese erfreuliche Entwicklung seien verbesserte Umlagegrundlagen. Die aktuellen Steuerschätzungen stimmen einerseits hoffnungsvoll, was den finanziellen Spielraum für den LVR und seine Mitgliedskörperschaften betrifft, zeigten aber auch, wie unsicher der Blick in die wirtschaftliche Entwicklung sei. Ob unter diesen Bedingungen ein Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 sinnvoll sei, werde bei den weiteren Haushalts-beratungen kritisch zu diskutieren sein. Die Landschaftsversammlung Rheinland den Haushalt des LVR am 17. Dezember verabschieden.