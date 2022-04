Heilige Messe in St. Mariä Himmelfahrt Hückeswagen : Zehn Jungen und Mädchen feiern ihre Erstkommunion

Pfarrvika r Michael Weiler (hinten, l.) und Diakon Burkhard Wittwer (hinter, r.) feierten mit den Kindern die Heilige Messe zur Erstkomminion. Foto: Kathrin Brieden

Hückeswagen Sieben Mädchen und drei Jungen erhielten am Weißen Sonntag in der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt das Sakrament der Erstkommunion. Am 1. Mai folgt die zweite Gruppe mit acht Kindern.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Damit die katholische Pfarrkirche aufgrund der Corona-Situation nicht zu voll wird, wird die Erstkommunion in diesem Jahr auf zwei Termine verteilt (unsere Redaktion berichtete). Die erste Gruppe von zehn Jungen und Mädchen, die am Weißen Sonntag die Erstkommunion in St. Mariä Himmelfahrt empfingen, erlebten eine eindrucksvolle Messe. „Die Kinder haben vor allem die Predigt selbst gestaltet, das war der zentrale Punkt der Feier“, berichtete Diakon Burkhard Wittwer. Dabei hätten sie die Symbole aus der Vorbereitungsphase beschrieben und vorgestellt. „So etwa das Kreuz für das Kreuzzeichen, das Weihwasser für die Taufe, den Stern für die Sternsingeraktion oder auch die Bibel.“

Die nächste Erstkommunionsfeier findet am kommenden Sonntag, 1. Mai, 9 Uhr, an gleicher Stelle statt.

(wow)