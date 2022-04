Fahrzeugflotte der OVAG : Umweltfreundlichere Busse im Einsatz

Oberberg Bei der OVAG geht‘s von Diesel- über Mild-Hybrid- hin zu Wasserstofffahrzeugen. Zurzeit liegt der Anteil der Hybrid-Busse bei knapp der Hälfte, Ziel ist aber ein Fahrzeugpark mit wasserstoff-betriebenen Bussen.

„Die Busse sind ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität und Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs“, heißt es in einer Pressemitteilung. So hätten sie gegenüber den ersetzten Dieselbussen deutlich reduzierte Emissionen und Treibstoffverbräuche und eine modernisierte Innenausstattung. Die Mild-Hybrid-Busse sind aber nur eine Zwischenstufe. Langfristiges Ziel der OVAG ist die Umstellung auf alternative Antriebsformen und dabei vor allem auf die Wasserstofftechnologie.

Bei den jetzt eingesetzten neuen Bussen profitieren die Fahrgäste auch von einer verbesserten Ausstattung, verspricht die OVAG. So sind mit zwei Multifunktionsflächen als Abstellfläche für Kinderwagen und Rollstühle ausgestattet. Außerdem verfügen sie über eine Klimaanlage und Aktivfilter mit antiviraler Funktion für eine geringere Infektionsgefahr. Alle seit vorigem Jahr neu angeschafften Busse sind zudem mit USB-Lademöglichkeiten an allen Vierer-Plätzen, der hinteren Sitzbank und am Fahrerplatz ausgestattet. Ebenso gehören ein zweigeteilter Monitor für Kundeninformationen und Haltestellenanzeigen sowie taktile Haltestangen an der Ausstiegstür, die seheingeschränkten Fahrgästen eine zusätzliche Orientierung bieten, zur Ausstattung. „Ein Abbiegeassistent, der den Fahrer optisch und akustisch vor Fußgängern und Radfahrern an der rechten Fahrzeugseite warnt, die sonst durch den toten Winkel zu spät erkannt werden könnten, erhöht die Sicherheit auch für andere Verkehrsteilnehmer“, versichert die OVAG.