Hückeswagenerin Gudrun Roß wird 85 Jahre : Heimat gefunden im Bergischen Land

Gudrun Roß wird am 25. April 85 Jahre alt. Die gebürtige Hattingerin hatte zusammen mit ihrem Mann die Archive der Evangelischen Kirchengemeinde und des Bergischen Geschichtsvereins auf Vordermann gebracht. Foto: Jürgen Moll

Kleineichen Am Montag, 25. April, kann Gudrun Roß ihren 85. Geburtstag feiern. In der Evangelischen Kirchengemeinde war sie sehr aktiv. So sang sie 50 Jahre in der Kantorei, und mit ihrem Ehemann erneuerte sie das Gemeindearchiv.

Idyllisch wirkt das Gemälde des alten Bauernhauses, das im Wohnzimmer von Gudrun und Fredi K. Roß hängt. Es zeigt das Elternhaus von Gudrun Roß in Buchholz bei Blankenstein, das 1685 erbaut wurde und bis heute existiert. Dort, in Hattingen, hatte die Familie mit einigen Kühen und Schweinen, einem Pferd für die Feldarbeit, Hühnern, Hunden und Katzen gelebt und musste somit auch zu Kriegszeiten keinen Hunger leiden. „Ich bin ein Bauernkind und der Nachzügler der Familie“, erzählt Gudrun Roß.

Am 25. April 1937 wurde Gudrun Kleine-Herzbruch gen. Brandegge, wie sie damals noch hieß, geboren – ihre ältere Schwester war da schon 14, ihr Bruder zehn Jahre alt. An die alten Fachwerkbalken, den schiefen Boden und die niedrigen Decken im Haus kann sie sich noch gut erinnern. „Meine Schwester hat mich immer aus der Schule geholt, wenn der Alarm kam“, erinnert sie sich an die Kriegszeiten. Während ihr Vater als Bergmann in der Zeche arbeitete, mussten die Kinder auf dem Feld helfen. Dennoch war es eine schöne Kindheit. „Ich war oft im Steinbruch. Wir haben auch mit der Flitsche die Isolatoren-Pöttchen der Stromleitungen abgeschossen“, verrät sie lachend einen Streich aus ihrer Jugend.

Das Geburtshaus von Gudrun Roß in Hattingen Buchholz als Gemälde von E.Stratmann. Foto: Roß / Stratmann

Info Das Rezept für den Stuten Zutaten 1 kg Mehl, 6 EL Öl, 1,5 Würfel Hefe, 150 g Zucker, 2 gestrichene TL Salz, knapp 0,5 l Milch. Zubereitung Hefe zerbröseln, mit der Hälfte der angewärmten Milch verrühren, Gewürze, Öl und Rest der Milch sowie Mehl zugeben. Alles kneten und in der Schüssel bis zur doppelten Höhe gehen lassen. Dann den Teig in eine Kastenform füllen und nochmal gehen lassen. Im vorgeheizten Backofen bei 200° C ca. 40 Minuten backen.

Seitdem ist viel Zeit vergangen. Am Montag begeht Gudrun Roß ihren 85. Geburtstag. In ihrem Leben hat sie sich allen Herausforderungen gestellt und dabei immer nach vorne und nie zurückgeblickt. Nach dem Besuch der Volks- und Oberschule machte die junge Frau eine Ausbildung als Rechtsanwalts- und Notargehilfin in Hattingen. Den Weg zur Arbeit legte sie mit dem Zug zurück. Am Bahnhof begegnete ihr dann mit Fredi K. Roß ihr späterer Ehemann. Die erste Wohnung bezog das Paar nach der standesamtlichen Trauung 1958 in Blankenstein. Alle weiteren Wohnorte wie Krefeld und Hilgen richteten sich nach den beruflichen Einsatzorten des Ehemanns. Zwischen 1960 und 1965 kamen die beiden Töchter Sabine und Christiane sowie Sohn Jochen zur Welt.

Seit 1973 ist die Familie in Hückeswagen sesshaft geworden. Ihr Haus in der Siedlung Kleineichen und in Nähe der Bever-Talsperre bietet einen unverbaubaren Blick über die Felder und Wälder und ist für das Paar Ausgangspunkt seiner täglichen Spaziergänge. Mit der Geburt des ersten Kinds hatte Gudrun Roß ihren Beruf aufgegeben und sich um die Erziehung der Kinder gekümmert. „Das war früher selbstverständlich, da hat man gar nicht drüber nachgedacht“, sagt ihr Ehemann heute.

Bei einem Weihnachtsgottesdienst hörte Gudrun Roß dann zum ersten Mal die Kantorei singen, in die sie schließlich 1974 eintrat. Fast 50 Jahre sang sie mit Leidenschaft in dem Kirchenchor als Altistin und war auch im Vorstand aktiv, bis er 2021 aufgelöst wurde. „Wir haben wirklich tolle Sachen gesungen – der Abschied ist mir sehr schwergefallen“, sagt sie mit großem Bedauern. Von 1983 bis 1995 war die dreifache Mutter im Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Hückeswagen tätig.

Doch auch im Ruhestand trat keineswegs Langeweile in das Leben der Hückeswagenerin. Gemeinsam mit ihrem Ehemann brachte sie das Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde auf Vordermann. Fünf Jahre verbrachte das Ehepaar damit, die alten und teilweise angeschimmelten Kirchenbücher im Archiv zu ordnen, die alten Schriften zu entziffern und für die Nachwelt in digitaler Form festzuhalten. Im Anschluss, ab 2011, setzte das Paar seine Arbeit im Archiv des Bergischen Geschichtsvereins (BGV) fort. „Das hat beides richtig Spaß gemacht, ich habe es nach dem Abschluss vermisst“, sagt Gudrun Roß.

Neben den vielen Stunden in dunklen Kellerarchiven hat das Paar aber auch viele schöne Reisen unternommen. Gerne erinnert sich die Noch-84-Jährige an die Städtereisen in Deutschland, die Urlaube am Kaiserstuhl oder die Auslandsreisen nach England und Italien. Die Touren mit dem privaten Wein-Freundeskreis, der seit 15 Jahren besteht, sind ebenfalls unvergessen. Noch in diesem Jahr möchten Gudrun und Fredi K. Roß nach Oberstdorf und in die Toskana reisen.

Körperlich fit hält sich die baldige 85-Jährige mit Haus- und Gartenarbeit. Die vielen Treppen im Haus tragen zwangsläufig dazu bei. Ihren Geist fordert sie mit dem Lesen historischer Sachbücher, die es zuhauf im Haus der Familie Roß gibt. Ein Hobby ist zudem das Backen. Ihren in Familienkreisen berühmten Stuten nach Omas Rezept (s. Info-Kasten) wird es zum Geburtstag aber wohl nicht geben. „Es gibt ja derzeit kein Mehl zu kaufen“, bedauert Gudrun Roß.