Deutschunterricht für Geflüchtete in Hückeswagen : Ukrainer lernen erst einmal das Alphabet

Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die in Hückeswagen eine Unterkunft gefunden haben, können dienstags und freitags Deutsch lernen. An den Freitagvormittagen geht es momentan aber vorrangig darum, dass sie das lateinische Alphabet kennenlernen. Wird doch in ihrer Heimat das kyrillische Alphabet genutzt. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Wie schon 2015/16 werden wieder Deutschkurse für Geflüchtete angeboten – dieses Mal für Menschen aus der Ukraine. Die Kurse finden dienstags und freitags in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde Lindenberg statt.

Man stelle sich vor, eine vollkommen neue Sprache lernen, zuvor aber erst noch das dazugehörige Alphabet verinnerlichen zu müssen – diese Herausforderung ist enorm. Dennoch versuchen es derzeit zwölf Frauen und Männer, die von Sigrid Böhm und ihren Kolleginnen und Kollegen zwei Mal in der Woche im Gebetsraum der Freien evangelischen Gemeinde Lindenberg unterrichtet werden. „Es ist toll, wie hoch die Motivation ist“, sagt die 69-Jährige pensionierte Grundschullehrerin. So würden die Schüler etwa lieber die eineinhalb Stunden durcharbeiten, statt eine Pause einzulegen.

Die Helfer in der aktuellen Flüchtlingssituation profitieren von den Erfahrungen aus 2015/16, als Menschen vor allem aus Syrien oder Afghanistan nach Deutschland geflüchtet waren. „Ich habe auch damals schon Deutschkurse gegeben“, erzählt Sigrid Böhm. Joachim Kutzner habe sie damals gefragt. „Weil ich ohnehin kurz vor dem Ruhestand war, habe ich zugesagt – der Übergang war praktisch fließend.“ Sie war Lehrerin an der Grundschule Honsberg in Remscheid, wo es einen Ausländeranteil von 80 Prozent gab, so dass Sigrid Böhm das Thema „Deutsch als Fremdsprache“ nicht gänzlich fremd war. „Aber der große Unterschied ist natürlich, dass wir nun Erwachsene unterrichten“, sagt die pensionierte Lehrerin.

Info Ukrainisches Alphabet hat 32/33 Buchstaben Schrift Die ukrainische Sprache wird in der kyrillischen Schrift aufgeschrieben – im Gegensatz zur lateinischen Schrift, die etwa für Deutsch verwendet wird. Alphabet Das ukrainische Alphabet hat 32 Groß- und 33 Kleinbuchstaben, das lateinische dagegen 26 Buchstaben. Alphabetisierung Um eine Sprache zu lernen, die ein anderes Alphabet verwendet, muss man zunächst dieses erlernen. Das ist vergleichbar zum Lesen- und Schreibenlernen in der Grundschule.

Bei den Alphabetisierungskurse am Freitagvormittag geht‘s zunächst um die Basis. „Wir fangen mit den einzelnen Buchstaben des lateinischen Alphabets an, üben, sie auszusprechen und arbeiten mit jeder Menge Bilder und Fotos, um auch auf diese Weise die ersten Worte zu erlernen“, erläutert Sigrid Böhm. Dienstags finden Kurse statt, die für Menschen aus der Ukraine gedacht sind, die das lateinische Alphabet bereits kennen.

Dana Potapczuk lebt schon mehr als 30 Jahren in Hückeswagen, kommt eigentlich aus Polen, ist aber mit der ukrainischen Sprache aufgewachsen. Sie hilft bei der Kinderbetreuung nebenan, denn viele der Frauen, die aus der Ukraine geflohen sind, haben kleine Kinder bei sich. Aber sie übersetzt auch, wenn Dinge neben den Sprachkursen zu klären sind. „Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, den ukrainischen Menschen bei der Ankunft in Deutschland zu helfen“, versichert sie.

Ebenfalls etwas, das analog zu 2015/16 ist, ist die Dankbarkeit der Menschen, denen Sigrid Böhm helfen kann. „Das ist ganz deutlich zu spüren. Und natürlich tut einem das wirklich gut“, versichert sie. Auf der anderen Seite habe sie aber auch das Gefühl, dass sie von den Menschen profitiert habe, die in die Schloss-Stadt kommen. „Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals nicht ganz ohne Ressentiments war, als plötzlich so viele geflüchtete Menschen bei uns waren. Aber dann habe ich sie kennengelernt, mich mit ihnen unterhalten, wurde von ihnen eingeladen – und das hat mir richtig gutgetan“, sagt die frühere Grundschullehrerin nachdenklich.

Besonders dankbar ist man der Freien evangelischen Gemeinde, die – wie schon 2015/16 – selbstverständlich ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. „Pfarrer Frank Junker hat uns bereits damals unterstützt und auch jetzt direkt wieder gesagt, dass wir die Räume am Lindenberg nutzen können“, sagt die 69-Jährige. „Die Zusammenarbeit ist großartig. Wir können alle Räume nutzen und haben Schlüssel zur Verfügung gestellt bekommen.“ So gebe es auch eine kleine Küche, in der man sich einen Tee aufbrühen könne. „Das ist doch gelebte Hilfe für die Integration“, betont Sigrid Böhm.