ÖPNV in Oberberg : Das Neun-Euro-Ticket gibt‘s bald auch bei der OVAG

Oberberg/Hückeswagen Wegen der gestiegenen Kosten im Zuge des Ukraine-Kriegs hat die Bundesregierung Vergünstigungen für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr beschlossen. Am entsprechenden Ticket für Oberberg wird derzeit gearbeitet.

Das von der Bundesregierung beschlossene Neun-Euro-Ticket nimmt langsam Konturen an. „Zwar stehen noch immer nicht alle Details fest, aber wichtige Eckpunkte sind inzwischen bekannt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft (OVAG). Bislang stehe fest: Das Ticket soll in den Monaten Juni, Juli und August in ganz Deutschland im Nahverkehr gelten und je Kalendermonat neun Euro kostet. „Das Ticket wird wie gewohnt bei der OVAG gekauft werden können“, versichert die Geschäftsführung. „Dies gilt sowohl für den Kauf beim Fahrer direkt im Bus als auch für die Verkaufsstellen der OVAG.“ Bis das vergünstigte Ticket allerdings gekauft werden kann, sind noch umfangreiche Vorbereitungen insbesondere auch in den Vertriebssystemen erforderlich.