Hückeswagener Gemeinden : Ostergottesdienste beinahe wie früher

Die Hückeswagener Gemeinden können am Wochenende das Osterfest fast schon wieder normal feiern. Foto: pixabay

Hückeswagen Weitgehend unter normalen Umständen werden die Ostergottesdienste in den Hückeswagener Kirchengemeinden in diesem Jahr wieder gefeiert. Alle finden zudem in Präsenz statt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Das dritte Osterfest steht bevor, das unter den Bedingungen der Corona-Pandemie gefeiert werden muss. Allerdings sind diese Bedingungen nicht mehr so furchteinflößend wie in den vergangenen beiden Jahren. Spätestens mit den umfassenden Lockerungen, die Anfang April in Kraft getreten sind, ist wieder so etwas wie Normalität in den Alltag zurückgekehrt. Wenngleich nicht überall alle Schutzmaßnahmen aufgehoben sind, finden doch zumindest alle Gottesdienste in Präsenz statt. Unsere Redaktion hat sich umgehört, wie und wann die Hückeswagener Gemeinden die Geburt Jesu Christi in diesem Jahr feiern werden.

Evangelische Kirchengemeinde Die Osterfeierlichkeiten der Evangelischen Kirchengemeinde beginnen am Gründonnerstag, 14. April, 20 Uhr, mit einem Gottesdienst mit Abendmahl in der Pauluskirche. „Hier wird ein Ensemble unseres Chors ,Vocale‘ musikalisch begleiten“, sagt Prädikant Friedrich Wilhelm Ruhwedel. Am Karfreitag gibt es nur noch einen Gottesdienst um 15 Uhr ohne Abendmahl in der Pauluskirche (um 10 Uhr wird keiner mehr gefeiert). Am Ostersonntag wird um 6 Uhr der Frühgottesdienst mit Abendmahl in der Pauluskirche gefeiert, im Anschluss gegen 7.30 Uhr ist zum Osterfrühstück ins Gemeindezentrum Lindenberg eingeladen. Um 10 Uhr findet dann der Ostergottesdienst in der Pauluskirche mit Pfarrer Klaus-Peter Suder statt. „Abschließend feiern wir Ostermontag, ab 10 Uhr, einen Gottesdienst mit Abendmahl in der Pauluskirche“, berichtet Prädikant Ruhwedel.

Katholische Kirchengemeinde Am Gründonnerstag beginnt das Osterfest bei den Katholiken. Um 19.30 Uhr findet in der Pfarrkirche, Weierbachstraße, eine Heilige Messe mit Einsetzung der Heiligen Eucharistie statt, diese kann ab 20.30 Uhr am Seitenaltar angebetet werden. Die „Feier vom Leiden und Sterben Christi“ wird am Karfreitag, 15. April, um 15 Uhr begangen, ebenfalls in der Pfarrkirche. Am Karsamstag begeht die Katholische Kirche Ostern traditionell mit der Osternacht, die in der Pfarrkirche um 21.30 Uhr beginnt. Zwei Festmessen werden am Ostersonntag gefeiert – um 9 Uhr in St. Katharina Wiehagen und um 11 Uhr in der Pfarrkirche. Gleiches gilt für den Ostermontag. „Ich bitte auch weiterhin um das Tragen einer Maske in der Kirche und bei allen Gottesdiensten sowie um das Einhalten von eineinhalb Metern Abstand zu anderen Gottesdienstbesuchern, insbesondere beim Kommunionsempfang“, betont Pfarrer Marc D. Klein.Landeskirchliche Gemeinschaft Scheideweg Neben den Gottesdiensten in der Pauluskirche, die von den Gemeindegliedern der LKG gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde gefeiert werden, wird auch im Vereinshaus Scheideweg Ostern gefeiert: Der Osterfamiliengottesdienst am Ostersonntag, 17. April, 10 Uhr, steht unter der Leitung von Prädikant Friedrich Ruhwedel.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Strucksfeld In der EFG findet nur am Ostersonntag ein Gottesdienst statt – um 10.30 Uhr, eine Anmeldung ist nicht nötig. Auf den Mindestabstand zwischen haushaltsfremden Personen ist zu achten, auch ist die medizinische Maske am Platz zu tragen.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Kreuzkirche Zwei Gottesdienste werden in der Kreuzkirche an der Montanusstraße gefeiert, wie Pastor Holger Heiden mitteilt. Gefeiert wird der Karfreitagsgottesdienst am 15. April, 10 Uhr, mit Abendmahl, sowie ein Gottesdienst am Ostersonntag, ebenfalls um 10 Uhr, dann aber ohne Abendmahl. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, auch eine Maskenpflicht gibt es nicht. „Die Gemeinde spricht allerdings eine Empfehlung aus, die Maske zu tragen“, betont der Pastor.

Freie evangelische Gemeinde Lindenberg In die Osterfeierlichkeiten eingestiegen wird in der FeG Lindenbergstraße mit einem Gottesdienst mit Abendmahl am Karfreitag, 15. April, 10 Uhr. Ein Familiengottesdienst steht für Ostersonntag, 10 Uhr, an. Eine Maskenpflicht gibt es nicht, Masken können ganz nach eigener Entscheidung getragen werden oder nicht. Auch eine Anmeldung zu den Gottesdiensten ist nicht mehr notwendig.

Neuapostolische Gemeinde Ähnlich sieht es bei der Neuapostolischen Kirchengemeinde an der Ringstraße aus, wie Pfarrer Hartmut Hinz mitteilt. „Wir feiern Ostern ebenfalls mit einem Gottesdienst am Karfreitag und einem Gottesdienst am Ostersonntag – Beginn ist jeweils um 10 Uhr.“ Eine Anmeldung ist nicht nötig, bei den Masken wird darum gebeten, sie dann zu tragen, wenn man sich im Gebäude bewegt. „Am Platz kann man sie auch abziehen“, sagt Hinz.