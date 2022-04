St. Mariä Himmelfahrt Hückeswagen : Erstkommunion auf zwei Termine aufgeteilt

Hückeswagen 18 Jungen und Mädchen der katholischen Gemeinde erhalten am 24. April und 1. Mai das Sakrament. Diese Regelung ist der Corona-Pandemie geschuldet, damit die Pfarrkirche nicht zu voll wird.

In der katholischen Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt gibt es in diesem Jahr erneut zwei Termine für die Erstkommunion – traditionell wird das Sakrament immer am Sonntag nach Ostern, dem Weißen Sonntag, gespendet. Wegen der Pandemie haben sich die Verantwortlichen allerdings dafür entschieden, die Feiern aufzuteilen, damit die Pfarrkirche nicht zu voll wird. Die 18 Erstkommunionkinder sind etwa zur Hälfte auf die beiden Termine in der Pfarrkirche aufgeteilt – Sonntag, 24. April, und 1. Mai.