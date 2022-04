Aktion auf dem Wertstoffhof Hückeswagen : Tauschrausch für mehr Nachhaltigkeit

Hückeswagen Großer Andrang herrschte am Samstagnachmittag beim Bergischen Tauschrausch auf dem Wertstoffhof. Dazu gab es diverse Informationen und Mitmachaktionen rund um die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

In den großen Containern auf dem Wertstoffhof, An der Schlossfabrik, werden normalerweise nur Dinge entsorgt, für die es keine Verwendung mehr gibt. Doch ganz am Ende des Hofes steht ein besonderer Container, in dem Gegenstände gesammelt werden, die noch intakt und gut erhalten sind. Am Samstagnachmittag lag das alles sortiert auf Tischen und durften kostenfrei mitgenommen werden. Nach zwei (coronabedingt) kleineren Tauschaktionen fand diesmal der große Bergische Tauschrausch des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands (BAV) und der Stadtverwaltung unter dem Motto „Nix kütt fott“ statt. Schon vor Beginn um 15 Uhr standen die Menschen vor den Toren des Bringhofs Schlange, um die besten Schnäppchen zu machen. Es hatte ein wenig was vom Trödelmarkt des Altstadtfests, nur ganz ohne Feilschen.