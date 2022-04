Infostand auch in Hückeswagen : Trassentreffen auf den Radwegen

Hückeswagen Die Stadt Hückeswagen ist bei der bergischen Aktion am 1. Mai mit einem Informationsstand am Bergischen Kreisel und Führungen im Heimatmuseum dabei.

In Hückeswagen wird die Infostation am Bergischen Kreisel aufgebaut sein, wo die Nutzer des Radwegs Informationen über die Schloss-Stadt und ihre Angebote vorfinden. Daneben wird auch der ATV Hückeswagen seine Mountainbike-Gruppe TrailRider vorstellen, und die Landeskirchliche Gemeinde Scheideweg bewirbt ihre Veranstaltung „Camp to Go“, eine Kinderaktionswoche vom 11. bis 15. Juli.

An allen Veranstaltungsorten entlang der Trasse können wieder Stempel gesammelt werden. „Wer mindestens drei Stempel gesammelt hat, kann an einer Verlosung teilnehmen“, berichtet Heike Rösner, Tourismusbeauftragte der Stadtverwaltung. In der Stempelkarte stehen die Orte, an denen die Stempel ausgegeben werden. Sie kann dann ausgefüllt an einem der Infostände abgegeben oder bis zum 8. Mai an die Stadt Wermelskirchen, Tourismusinformation, Telegrafenstraße 29–33 in 42929 Wermelskirchen gesandt werden. Zu gewinnen gibt es Preise von Unternehmen aus der Region.