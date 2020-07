Bever-Talsperre in Hückeswagen : Wieder Kurzweile bei „Kirche unterwegs“

Großberghausen Seit der zweiten Ferienwoche ist der Evangelische Kirchenkreis wieder mit seinem Angebot „Kirche unterwegs“ auf dem Campingplatz II an der Bever. Kleine und große Besucher sind bis 7. August dienstags bis freitags willkommen.

Als Christin Nitsch am Freitagnachmittag mit ihrer Tochter den Weg auf dem Campingplatz entlangspaziert, hört sie schon aus der Ferne die fröhlichen Stimmen. Sie ist früh dran, um das Programm vorzubereiten, das sie heute unter dem Dach der Aktion „Kirche unterwegs“ anbieten will. Aber die Kinder sitzen bereits gut gelaunt in der Sonne vor dem Wohnwagen am Bever-Ufer. „Es ist schön, wenn wir hier ankommen und schon erwartet werden“, sagt Christin Nitsch lachend.