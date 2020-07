Hückeswagen : Kirchenkreis ist wieder als „Kirche unterwegs“ an der Bever

Kirchenkreis ist wieder als „Kirche unterwegs“ an der Bever

Großberghausen Es ist bereits Tradition, dass ein Team des evangelischen Kirchenkreises Lennep in den Sommerferien auf dem Campingplatz II ein Zelt aufstellt. Dort werden auch jetzt wieder Kinder und Jugendliche betreut, und freitags werden am Bever-Ufer Andachten gefeiert.

Das Angebot „Kirche unterwegs“ des Evangelischen Kirchenkreises Lennep – erstmals fünf statt wie bisher nur drei Wochen lang – ist zurück auf dem Campingplatz II an der Bever-Talsperre. Dass es auch in diesem Jahr wieder stattfinden kann, ist vor allem Christin Nitsch (l.) und Denise Steeger sowie ihrem Team zu verdanken. Sie führen fort, was vor vielen Jahren im Kirchenkreis ursprünglich als „Camping-Seelsorge“ begonnen hatte. Jeweils von Dienstag bis Freitag, 15 bis 19 Uhr, sind Kinder und Jugendliche eingeladen, im Kreativzelt beim Malen und Ausprobieren mit ausgebildeten Sozialpädagogen und Erziehern ins Gespräch zu kommen. „Das Zelt ist ein schöner Ort, um über seine Nöte zu reden und über Gott und die Welt nachzudenken“, sagt Christin Nitsch, die Teil des „Kirche unterwegs“-Teams ist.