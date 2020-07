Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Faszination Norwegen im Island

Hückeswagen Der Hückeswagener Karl-Heinz Bobring zeigt am Sonntag, 19. Juli, zwei Multivisions-Diahows über das skandinavische Land im Kultur-Haus Zach. Interessierte sollten sich jetzt im Vorverkauf mit Karten eindecken.

Reisen in andere Länder gestaltet sich derzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht gerade einfach. Karl-Heinz Bobring bringt am kommenden Sonntag Impressionen aus Norwegen nach Hückeswagen: An zwei Terminen präsentiert er im Kultur-Haus Zach Einblicke in dieses faszinierende skandinavische Land.