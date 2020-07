Grietherort : Campingplatz: Doch keine Brandstiftung

Grietherort Zunächst sah es so aus, als ob Unbekannte das Feuer gelegt hätten. Das wäre mit enormer krimineller Energie verbunden gewesen. Doch nun zeigt sich, dass es ein technischer Defekt war.

Die Ursache für den Brand von zwei Mobilheimen am Wochenende auf dem Campingplatz am Altrhein in Grietherort ist geklärt. Erste Hinweise, wonach es sich um Brandstiftung gehandelt haben könnte, haben sich nach den kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht bestätigt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.