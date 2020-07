Hückeswagen : Der Radweg lockt nach Hückeswagen

Hückeswagen Seit zehn Jahren zieht sich der Radweg größtenteils parallel zur Wupper durch Hückeswagen und ist längst zu einem wichtigen Infrastruktur-Projekt geworden. Bürgermeister und Tourismusbeauftragte ziehen eine positive Bilanz.

Wie alles begann Anfang der 2000er Jahre kamen die ersten Ideen auf, auf der brach liegenden Bahntrasse einen Radweg anzulegen (s. Info-Kasten). In Wipperfürth etwa wurde die schienenfreie, geschotterte Fläche bereits von Spaziergängern, Joggern und Fahrradfahrern genutzt. In Hückeswagen dagegen war die alte Bahnstrecke für solche Freizeitaktivitäten noch nicht nutzbar. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich Radevormwald, Hückeswagen, Wipperfürth, Marienheide und der Wupperverband zum „Wasserquintett“ zusammengeschlossen, das gemeinsam um Fördermittel aus der Regionale 2010 warb. Jede Stadt hatte dabei ihre eigenen Projekte, „der Radweg war aber das verbindende Element“, sagt Bürgermeister Dietmar Persian rückblickend im Gespräch mit unserer Redaktion. Wenn auch Radevormwald nicht direkt daran liegt.

2002 In Remscheid und Wipperfürth wird in politischen Gremien erstmals über Radwege auf den alten Bahntrassen gesprochen. Wipperfürths Bürgermeister Guido Forsting will über eine mögliche Verbindung nach Hückeswagen mit seinem Amtskollegen Norbert Jörgens sprechen.

Zeitgleich begann die Deutsche Bahn damit, ihre Flächen zu verkaufen. Weswegen Rat und Verwaltung beschlossen, die Grundstücke zu kaufen. „Wir wollten die Infrastruktur in einem erhalten“, berichtet Persian, der damals in seiner Funktion als Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft HEG bei den Verhandlungen dabei war. „Und die Bahntrassen waren ideal mit Fahrrädern zu befahren“, wirft Heike Rösner, Tourismusbeauftragte der Stadt, ein. Dazu spielte den Verantwortlichen um dem damaligen Bürgermeister Uwe Ufer noch etwas in die Karten: Der Beginn des E-Bike-Booms.

Der Einzelhandel Immer wieder tauchen in den Geschäften der Innenstadt Kunden auf, die anhand ihrer Helme und Rucksäcke als Fahrradfahrer zu identifizieren sind. Sie gucken sich im Städtchen um, bummeln durch die Geschäfte und lassen so manchen Euro dort. Das freut etwa Ute Seemann, Inhaberin des Kinder- und Jugendmodegeschäfts „Bubble’s“ und Sprecherin der Werbegemeinschaft. „Wir erleben immer wieder, dass die auswärtigen Kunden dann auch wiederkommen, nachdem sie durch die Stadt gebummelt sind“, berichtet sie. „Denn sie finden Hückeswagen toll.“



Die Gastronomie Auch die Gastronomie in der Schloss-Stadt merkt die wachsende Zahl der Radler. Allen voran das Eiscafé Friuli am Bahnhofsplatz, das am nächsten am Radweg liegt. „Wir profitieren auf jeden Fall“, bestätigt Inhaberin Tanja Zolli. Unter ihren Gästen seien regelmäßig viele Radfahrer. Viele berichten, dass sie eine Radtour nach Hückeswagen machen, hier eine Pause einlegen, was essen und trinken, um dann wieder den Rückweg anzutreten. Vor allem für die Gastronomie ist der Radweg sehr wichtig geworden.