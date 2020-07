Grietherort : Brandstiftung auf Campingplatz in Grietherort

Grietherort Zwei Wohnmobile sind am Sonntag auf der Reeser Halbinsel ausgebrannt. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass eines der Fahrzeuge zuvor angezündet worden ist. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden um 05.30 Uhr bemerkten Bewohner des Campingplatzes an der Straße Grietherort in Rees-Grietherort den Brand, dass auf dem Platz zwei Mobilheime brannten. Unbekannte hatten zuvor ein Mobilheim angezündet. Die Flammen griffen danach auf ein angrenzendes Mobilheim über. Beide Unterkünfte waren zur Tatzeit unbewohnt, teilte die Polizei am Montag mit.