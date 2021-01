Goldhochzeit in Hückeswagen : Liebe auf den ersten Blick hält 50 Jahre

Wiehagen Am Donnerstag blicken Maria (68) und Andreas Alerborn (70) offiziell auf 50 Jahre Ehe zurück – die Hochzeit in Sibirien liegt aber schon ein gutes Jahr länger zurück. Die Familie steht für das Paar an oberster Stelle.

Der Kinder wegen, die in Hückeswagen eine neue Heimat gefunden hatten, zogen auch sie 2011 in die Schloss-Stadt. „So konnten wir die Enkel aus dem Kindergarten abholen, wenn unsere Tochter arbeiten war“, nennt Maria Alerborn ein Beispiel. Arbeit hat das Paar hier nie gefunden. In Russland arbeitete Andreas Alerborn als Bauer, seine Frau in einer Melkerei und 24 Jahre lang in einer Kantine. „Ich habe hier viele Bewerbungen geschrieben, aber nur Absagen erhalten“, bedauert der 70-Jährige. Drei Jahre lang habe er einen Ein-Euro-Job in einer Radstation in Lünen ausgeübt, den ihm das Arbeitsamt vermittelt hatte. Die Familie steht für das Jubelpaar an erster Stelle. Ein Kissen mit Familienbild und der Aufschrift „50 Jahre gemeinsames Glück“ schenkten die Kinder ihren Eltern zur Goldhochzeit. In der gemütlich eingerichteten Wohnung in Wiehagen gibt es zudem unzählige Familienbilder, ein Foto von der Hochzeit in Russland existiert jedoch nicht. Gekocht wird im Hause Alerborn russisch. Gerne schaut das Ehepaar gemeinsam Fernsehen oder geht spazieren. „Aber nur entlang der Straße, wo die Leute sehen, wenn ich umfalle“, sagt Andreas Alerborn, der 2003 einen Herzinfarkt hatte, mit schwarzem Humor. „In Russland wäre ich schon viele Jahr tot“, ist der 70-Jährige überzeugt.