Wer die Nachfolge antreten könnte : Schulleiterin verlässt das Andreas-Vesalius-Gymnasium

Wesel Dorothée Brauner geht nach fast 40 Jahren in den Ruhestand. Wegen der Corona-Pandemie gibt es keine Feier. Für ihre Nachfolge ist eine Lösung in Sicht.

Ein Abschied im Lockdown ist zwangsläufig sehr still. Wenn Dorothée Brauner ihren Chefsessel im Andreas-Vesalius-Gymnasium (AVG) Ende Januar räumt, wird das ohne große Feier vonstatten gehen – die geplante Verabschiedung im Bühnenhaus musste abgesagt werden. Leicht fällt der 64-Jährigen der Wechsel in den Ruhestand nicht, doch es war ihr eigener Entschluss, ein bisschen früher zu gehen.

„Ich weiß die Schule in guten Händen“, sagt die Gladbeckerin. Fast 40 Jahre war sie im Beruf – allerdings nicht immer im Schuldienst. Nach dem Referendariat waren die Zeiten 1984 für junge Lehrer nicht günstig und so ging Dorothée Brauner für zehn Jahre in die freie Wirtschaft. Zunächst als Assistentin des Produktmanagers eines Kaugummiherstellers, dann unter anderem beim IT-Unternehmen IBM .

Nach der Geburt ihrer Tochter fand sie zurück in den Schuldienst, zunächst an einem Gymnasium in Gelsenkirchen, dann am Dinslakener Theodor-Heuss-Gymnasium und ab 2008 am Andreas-Vesalius-Gymnasium. 2010 wurde sie in der Weseler Stadtmitte stellvertretende Schulleiterin, 2014 dann Nachfolgerin des scheidenden Direktors Jürgen Berner.