Hückeswagens kreativster Wartebereich : Wieder Kritzeleien auf kreativ gestalteten Buswartehäuschen

Hückeswagen Vor eineinhalb Jahren erhielt das Betonhäuschen an der Bahnhofstraße ein neues Aussehen. Lange Zeit blieb das „Fachwerk“ unbehelligt, jetzt sind wieder die ersten Schmierereien zu sehen.

Auch wenn auf dem Mülleimer an der Bushaltestelle neben dem Kriegerdenkmal an der Bahnhofstraße „tag me“ steht, was so viel wie „bemale mich“ bedeutet, ist das wahrlich keine Aufforderung, das Graffito der beiden Graffiti-Künstler Jonas Mostert und Florian von Polheim zu beschmieren. Doch genau das ist – wieder einmal – geschehen: Das als bergisches Fachwerk gestaltete Buswartehäuschen ist an mehreren Stellen mit Signaturen von Sprayern bekritzelt worden.