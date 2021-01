VdK-Kreisverband : VdK will Impfmöglichkeit für Ältere im Norden des Kreises

VdK will Impfmöglichkeit für Ältere im Norden des Kreises

Hückeswagen Immobile Menschen aus dem Nordkreis können kaum das Gummersbacher Impfzentrum aufsuchen – da sind sich die SPD-Kreistagsfraktion und der Kreisverband des VdK unter der Leitung des Hückeswageners Andreas Noll einig.

Die Impfungen gegen das Coronavirus sind auch im Oberbergischen Kreis schleppend angelaufen, da das Land NRW noch zu wenig Impfdosen geliefert bekommen hat. Immerhin wurden seit dem 27. Dezember etwa 2800 Bewohner und Mitarbeiter von 25 Alten- und Pflegeeinrichtungen in Oberberg geimpft, darunter auch in Radevormwald. Die drei Wohnheime in Hückeswagen sind dagegen bislang noch außen vor geblieben. Doch schon steht ein weiteres Problem im Raum: Immobile Menschen aus dem Nordkreis könnten kaum das Gummersbacher Impfzentrum aufsuchen – da sind sich die SPD-Kreistagsfraktion (die BM berichtete) und der Kreisverband des VdK unter der Leitung des Hückeswageners Andreas Noll einig.