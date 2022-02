Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Kino-Sonntag mit Ilse Werner und oscarprämiertem Drama

Regisseurin Chloe Zhao gewann für ihren Film „Nomadland“ 2020 gleich drei Oscars. Am Sonntag ist er im Kultur-Haus Zach zu sehen. Foto: dpa/Chris Pizzello

Hückeswagen Ein Filmklassiker von 1942 mit der jungen Ilse Werner und ein oscarprämiertes Filmdrama von 2020 werden beim nächsten Kino-Sonntag am 8. Februar im Kultur-Haus Zach gezeigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Filmklassiker von 1942 mit der jungen Ilse Werner und ein oscarprämiertes Filmdrama von 2020 werden beim nächsten Kino-Sonntag am 8. Februar im Kultur-Haus Zach gezeigt. Um 15 Uhr geht es bei einer Schlagerkomödie um einen Opernmusiker, der sich unsterblich in eine Schlagersängerin verliebt. Problem ist nur, dass er ihren Musikstil nicht sonderlich mag, so dass er versucht, sie zur klassischen Musik zu bewegen. Doch sie bleibt ihrem Musikstil treu. Schon kurze Zeit nach der Hochzeit fangen die Probleme an, denn seine neu entworfene Oper wird zum Flopp. Erst die Hilfe eines Musikverlegers führt letztlich zum Erfolg.

Damit der Kino-Sonntag so richtig genossen werden kann, gibt es für die Kino-Gäste eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee, die beide im Eintrittspreis inbegriffen sind. Karten zum Preis von sechs Euro gibt‘s im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de; an der Kinokasse kosten sie acht Euro.

Mit einem Dama von Chloé Zhao, das gleich drei Oscars erhielt, geht es um 18 Uhr weiter. Gezeigt wird darin das Schicksal einer Witwe, die sich nach dem Tod ihres Mannes mit einem umgebauten Van auf die Reise quer durch den Westen der USA begibt. Um ein wenig Geld in der Tasche zu haben, übernimmt sie verschiedene Teilzeitjobs an unterschiedlichen Orten und lernt dabei jede Menge Menschen kennen. Der Eintritt für diesen Film beträgt zwei Euro. Karten sind nur online auf der Internestseite des Kultur-Hauses Zach sowie an der Kinokasse erhältlich. Am Kiosk gibt‘s verschiedene Süßwaren und Getränke.

Es gilt die 2G-plus-Regel, und die Besucher müssen einen medizinischen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Hauses Zach tragen.

So., 8. Februar, 15 und 18 Uhr, Kultur-Haus Zach Islandstraße 5-7.

(büba)