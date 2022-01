Hobbybetrieb in Wipperfürth : Verdacht auf Geflügelpest in Wipperfürth

Wipperfürth In Wipperfürth ist im Bestand eines kleinen Hobbybetriebs das Virus nachgewiesen worden. Die Tiere wurde umgehend getötet. Bestätigt das Friedrich-Löffler-Institut den Verdacht, werden weitere Maßnahmen ergriffen.

In Oberberg besteht der Verdacht auf den Ausbruch der Geflügelpest. Wie Philipp Ising von der Pressestelle des Kreises mitteilt, hat das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper in Krefeld den Nachweis von Influenza A vom Typ H5 in dem Bestand eines kleinen Hobbybetriebs in Wipperfürth bestätigt. Das Kreisveterinäramt hat daher unverzüglich die Tötung des Bestandes – etwa 20 Tiere – und alle weiteren notwendigen Maßnahmen veranlasst.