Turnerbund Hückeswagen ehrt langjährige Mitglieder : TBH-Jubilare: Der Verein war Familienangelegenheit

Hückeswagen Viele Mitglieder hatten im vorigen bzw. haben in diesem Jahr ein Jubiläum beim Turnerbund. Ehrenmitglied Günter Hartmann (86) hält dem Verein sogar schon seit 75 Jahren die Treue.

Auf der Mitgliederversammlung am Freitagabend in der vereinseigenen Halle berichtete TBH-Vorsitzender Michael Wolter von der fehlenden Bereitschaft, sich für den Verein zu engagieren. Insbesondere die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern blieb bisher erfolglos (unsere Redaktion berichtete). Auf der anderen Seite hat der Turnerbund Hückeswagen aber auch viele langjährige Mitglieder, die dem Verein die Treue halten. Gleich 19 Mitglieder wurden auf der Jahreshauptversammlung für die Jahre 2021 und 2022 geehrt.

Angeführt wird die Liste von Günter Hartmann. Der 86-jährige ist seit 2011 Ehrenmitglied des TBH und kann in 2022 auf 75 Mitgliedsjahre zurückblicken. „Der Verein war für uns Familienangelegenheit“, versichert Hartmann. Mit seiner Mutter und drei Geschwistern war er nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 nach Hückeswagen gekommen. Seine Tante, Carola Hartmann, meinte damals: „Du musst in den Verein.“ Der Jubilar erinnert sich noch an den Turnbetrieb im Hotel „Zur Krone“ und in der Schlossturnhalle. Erst 1958/59 wurde die eigene Halle an der Schnabelsmühle gebaut und eingeweiht. „Ich habe damals die Baumaterialien über die Firma besorgt und auch die Abrechnungen für den Verein gemacht“, berichtet Hartmann.