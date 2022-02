Für ein umweltfreundlicheres Hückeswagen : Wahlplakate sollen nachhaltiger sein

Wahlplakate und -tafeln, wie hier am Bergischen Kreisel bei der Bundestagswahl 2017, sollen nur noch aufgestellt werden, wenn sie umweltfreundlich sind – fordert die FaB. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Die FaB regt ein umweltfreundlicheres Plakatieren in der Schloss-Stadt an. Darüber wird nun noch einmal in einem entsprechenden Arbeitskreis diskutiert.

Umweltschutz geht bisweilen unterschiedliche Wege. Mitunter auch solche, die man zu Beginn vielleicht gar nicht damit in Verbindung bringen würde. Deutlich wurde das in digitalen Informationsveranstaltung zum Umweltausschuss. In der wurde ein Antrag der FaB-Fraktion vorgestellt, in dem es um die „Regelung einer umweltbewussten Beschaffung von Plakaten sowie deren umweltschonenden Entsorgung“ geht. Das Ganze mit Blick auf die Landtagswahl im Mai, bei der der Wahlkampf traditionell auch mit Hilfe von Plakatierungen in mehr oder weniger großem Umfang stattfinden dürfte.

„Die Bedeutung klassischer Plakate (Wahlplakate) ist trotz zunehmender Digitalisierung durch wissenschaftliche Studien belegt“, heißt es in dem Antrag der FaB. Die ökologische Belastung durch die Plakate könne durch den Einsatz recyclebarer Materialien sowie eines CO 2 -kompensierten Produktionsprozesses abgefedert werden. Für die Schloss-Stadt hieße das konkret, die Plakatierungssatzung zu erweitern, innerhalb derer nur noch Plakate aufgestellt werden dürften, wenn deren umweltfreundliche Beschaffung und Entsorgung sichergestellt sei.

So fordert die FaB: „Neu erstellte Plakate von Parteien, Vereinen oder Wirtschaftstreibenden dürfen nur noch erlaubt werden, wenn die Druck-Herstellung CO 2 -kompensiert wurde, nachweislich umweltzertifizierte Materialien verwendet wurden und bei der Entsorgung ein umfangreiches Recycling der verwendeten Materialien sichergestellt ist.“ Bestehende sogenannte Hohlkammerplakate sollten dem Antrag gemäß weiterhin zulässig sein, solange eine mehrfache Verwendung gegeben und die Entsorgung durch einen Fachbetrieb vorgesehen sei.

Da in der Infoveranstaltung rechtlich nicht abgestimmt werden konnte und zudem der Arbeitskreis Plakatierung demnächst tagen wird, regte die Ausschussvorsitzende Shirley Finster (Grüne) an, das Thema zunächst noch einmal dort zu besprechen.

