Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : „Teufelsgeiger“ kommt ins Island

Hückeswagen Das Kult-Duo „farfarello“ gastiert am Freitag, 4. Februar, im Kultur-Haus Zach. Bekannt ist es vor allem durch das virtuose Geigenspiel von Mani Neumann. Der Vorverkauf hat begonnen.

Geige, Blockflöte sowie sechs- und zwölfseitige Akustikgitarre – das ist das musikalische Zubehör des Duos „farfarello“. Mani Neumann (Geige, Blockflöte) und Ulli Brand (Gitarren) sind die Gründungsmitglieder der Band, die in ganz Europa Erfolge feierte – vor allem noch als Trio. In ihrer Musik verbinden die beiden Musiker osteuropäische Folklore mit zeitgenössischen Einflüssen aus traditioneller Musik, Jazz, Rock und Klassik. Seit 1982 hat „farfarello“ 18 Alben und vier DVDs veröffentlicht sowie über 3500 Konzerte in der ganzen Welt gegeben. Nun ist das Duo am kommenden Freitag live auf der Bühne im Kultur-Haus Zach zu erleben.