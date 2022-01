Jahreshauptversammlung beim TB Hückeswagen : Turnerbund-Familie wird größer

Hückeswagen TBH-Vorsitzender Michael Wolter hält emotionale Ansprach bei der Versammlung. Bis auf den Sportwart wurde der Vorstand komplett für ein Jahr wiedergewählt.

Bei der Jahreshauptversammlung des Turnerbund Hückeswagen (TBH) saßen im Vorstand fast mehr Personen, als auf der Seite der Mitglieder. Der Verein hatte am Freitagabend zur Jahreshauptversammlung in die vereinseigene Sporthalle an der Schnabelsmühle eingeladen, um geschäftsfähig zu bleiben und um einen neuen Vorstand zu wählen. Der Bericht des Vorstands fiel dabei besonders emotional aus. Positiv ist der Zuwachs von 66 Mitgliedern, trotz der schwierigen Corona-Zeiten. „Dies ist im wesentlichen dem ausgezeichneten Engagement bei den Kindergruppen zu verdanken“, sagte Michael Wolter. Derzeit kümmert sich der Verein um 815 Sportler (689 Mitglieder und 126 Kursteilnehmer).