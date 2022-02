Hückeswagener spenden mehr als 13.000 Euro : Sternsinger-Aktion mit überragendem Ergebnis

Hückeswagen Die Spendenbereitschaft der Hückeswagener ist wieder einmal groß. Am 2. Februar, Mariä Lichtmess, endet die Aktion Dreikönigssingen 2022 – wie auch die Weihnachtszeit.

Tatsächlich konnten einige Kinder und Jugendliche in Kleingruppen an den Haustüren klingeln, um mit Abstand um eine Geldspende zu erbitten. Sie wurden von vielen Anwohnern sogar schon sehnlichst erwartet, nachdem die Tür-zu-Tür-Aktion 2021 komplett ausfallen musste. In diesem Jahr war es eine Art „Hybrid-Sternsingen“ – eine Mischung aus dem Sammeln an der Haustüre und dem Verteilen von Segenstüten in den Briefkästen. In den Tüten befanden sich ein Informationsflyer, der gesegnete Türaufkleber mit dem Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ und die Kontodaten für eine Geldspende.