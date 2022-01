Umfrage in den Hückeswagener Geschäften zum Winterschlussverkauf : Frühjahr bringt Farbe in den Handel

Hückeswagen Der inoffizielle Winterschlussverkauf hat schon lange begonnen. Besonders die Modegeschäfte bieten viel reduzierte Ware, die neue, farbenfrohe Frühjahrskollektion hat bereits Einzug gehalten. Die Händler sind optimistisch.

Das trübe Grau des Winterwetters hat lange genug angehalten. Es wird dringend Zeit für etwas mehr Farbe. In den Einzelhandelsgeschäften der Schloss-Stadt ist der Frühling bereits eingezogen. Besonders in den Modeläden wird es jetzt wieder bunter. Viele helle Pastelltöne dominieren die Kleiderstangen. Dazwischen finden sich noch vereinzelt warme Pullover und Winterjacken, die es jetzt zu besonders günstigen Preisen gibt. „Wir fangen mit der Reduzierung schon vor Weihnachten an“, sagt Modehändler Dirk Sessinghaus. Mittlerweile ist die gesamte Herbst-Winter-Kollektion preislich reduziert.

Verstärkung Neue Mitglieder in der Werbegemeinschaft sind Vöpels Greenhouse in Junkernbusch und Hörgeräte Honighausen am Etapler Platz.

Was den Umsatz angeht, so sind die Einzelhändler der Stadt trotz der unsicheren Lage optimistisch. „Der Januar ist sowieso ein zurückhaltender Monat, und Corona bremst zusätzlich, denn der Handel gehört zu denjenigen, die die 2G-Regel umsetzen müssen“, sagt Dirk Sessinghaus. Von vorsichtigen Kundinnen berichtet auch Modehändlerin Maria Riveiro: „Manche Damen rufen vorher an, ob sie kommen können.“ In ihrem Geschäft „La Figura“ sind die Wintersachen teilweise bis zu 70 Prozent reduziert. Neue Ware in Blau-, Rosé und Carameltönen ist bereits eingetroffen.