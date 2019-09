Stadtteilnamen Straßweg : Geteilt und doch vereint

Straßweg Straßweg liegt im Südwesten der Schloss-Stadt. Der Ursprung der Außenortschaft mit etwa 1300 Einwohnern liegt in einem Bauernhof.

Landwirt Ernst-Oskar Lambeck ist Ur-Straßweger. Er lebt seit fast 80 Jahren auf dem Hof seines Großonkels. „Wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 auf den Hof gekommen, mein Großvater ist dort aber geboren worden“, sagt der 79-Jährige. Straßweg sei, wie so viele andere Außenortschaften auch, aus einem Bauernhof entstanden, dessen Ländereien immer weiter aufgeteilt wurden. „Wald und Wiesen waren seinerzeit eine wichtige Währung, und so hat jedes Kind seinen Teil bekommen. Ich habe noch alte Karten, auf denen diese Teilungen zu sehen sind“, sagt Lambeck. Sein Urgroßvater sei aus Osminghausen nach Straßweg gekommen. „Er hat eingeheiratet, seitdem leben die Lambecks hier“, sagt der 79-Jährige. Er wisse zudem von einer Frau Straßweg, die heute in Wermelskirchen lebe, deren Wurzeln aber zu jenem namensgebenden Hof gehört habe.

Erstmals erwähnt ist die Ortschaft in den Quellen im Jahr 1481, damals noch in der Schreibweise „Zom Straitwege“. Straßweg heute ist ein zweigeteilter Ort, in dem etwa 1300 Menschen leben. Allerdings gebe es auch da noch allerlei verwandtschaftliche Verbindungen. „Es gibt noch Nachbarn, mit denen ich über irgendwelche Ecken verwandt bin“, sagt Lambeck und schmunzelt. Er erinnere sich zudem an Erzählungen, dass es in nachbarschaftlicher Hinsicht nicht immer so friedfertig zugegangen sei. „Ein Urgroßvater war seinerzeit im Gefängnis in Lennep. Er hat einen Nachbarn mit der Hacke vertrimmt“, sagt Lambeck und lacht verschmitzt. Der Hintergrund dafür sei indes ein ernster gewesen. „Damals war die Wiese das Wichtigste auf dem Hof. Und über eine der Wiesen hat sich auch ein deftiger Streit entwickelt. Es ging darum, wie breit die Wassergräben auf den Wiesen sein sollten und welcher Nachbar wann und wie viel Wasser man daraus holen durfte“, sagt Lambeck. Das Gerichtsurteil des Preußischen Landgerichts in Lennep, in dem sein Urgroßvater zu einer Haftstrafe verurteilt worden sei, habe er noch zu Hause.