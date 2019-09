Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Abstraktes in Acryl im Kultur-Haus

Hückeswagen Der Wuppertaler Künstler Guido Scholz lud jetzt zu einer kleinen Vernissage ein.

Bereits seit 2014 präsentiert der Wuppertaler seine Bilder in der Öffentlichkeit. So beteiligte sich Scholz auch an Gemeinschaftsausstellung „Raum, Form, Farbe“ in Solingen 2016, an der Backstubengalerie in Wuppertal oder 2018 an den offenen Ateliers und Galerien in Wuppertal. Überdies war er mit seinen Acrylkompositionen in den vergangenen Jahren bereits mehrfach bei den Leverkusener Kunstnächten dabei. Mit der Ausstellung im Kultur-Haus Zach präsentiert sich der Künstler zum ersten Mal im Oberbergischen.