Konzert im Forum : Sefora Nelson singt in Hückeswagen

Hückeswagen Karten für das Konzert mit Sefora Nelson gibt es am Samstag noch in der Bergischen Buchhandlung.

Die evangelische Allianz Hückeswagen lädt zu einem Konzert mit Sefora Nelson für Sonntag, 15. September, 19.30 Uhr, ins Forum an der Weststraße 41 ein. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt es noch am Samstag, 14. September, 9 bis 13 Uhr, in der Bergischen Buchhandlung. Die Tickets kosten für Erwachsene 15 Euro, für Kinder bis 14 Jahre zehn Euro. Sefora Nelson ist eine deutsche Songschreiberin und Vocal Coach. Nach einem Bühnen-Sabbat-Jahr tritt die 1979 in Freudenstadt geborene Künstlerin auf und präsentiert auch in Hückeswagen Auszüge aus ihrem neuen Album. „Keines ihrer Konzerte gleicht dem anderen. Und jedes für sich ist ein unvergessliches Erlebnis“, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert am Sonntag.