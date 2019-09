Polizeikontrolle in Hückeswagen : 4000 Kilo Gefahrgut nicht gesichert

Winterhagen Die oberbergische Polizei beteiligte sich am Donnerstag an einer länderübergreifenden Kontrolle, bei der die Ordnungshüter besonders den technischen Zustand der Lkw, die Sicherung der Ladung und die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten im Blick hatten.

Die Polizeibeamten trauten ihren Augen nicht, als sie am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr einen Lastwagenfahrer aus Portugal an einer Kontrollstelle an der B 237 in Winterhagen stoppten. Bei dem Lastwagen handelte es sich um ein Fahrzeug mit mehr als zwölf Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Der 56-jährige Fahrer hatte 4000 Kilo hochgiftiges Gefahrgut an Bord. „Das Problem war, dass die Ladung völlig ungesichert war“, berichtet Polizeipressesprecherin Monika Treutler. Der Fahrer musste noch an Ort und Stelle für die Sicherung des Gefahrguts sorgen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.