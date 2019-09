Geld für Hückeswagen : Leader-Projekte fördern auch Hückeswagen

Hückeswagen Verein Bergisches Wasserland zieht positives Zwischenfazit über die Bewerbungsrunden in der Region.

Das EU-weite Förderprogramm Leader richtet sich speziell an Kommunen in ländlichen Regionen. Ziel des Programms ist es, diese zu stärken. Im Bergischen Land wurde zur Umsetzung der Verein Bergisches Wasserland gegründet. In Hückeswagen hat es einige Projektideen gegeben, die teils bereits in der Förderung sind oder sich noch in der Prüfung befinden, berichtet Céline Zahn vom Bergischen Wasserland. „Das 3-Städte-Depot für regionale Industriegeschichte ist mit den MINT-Tischen zur sinnlich erfahrbaren Technik ebenso bereits in der Projektumsetzung wie der DRK-Kreisverband Oberberg mit seinem Projekt Ambulante Kinderschutzhilfe/Kinderschutzzentrum“, sagt die Geschäftsführerin. Dieses Projekt werde in Wipperfürth, Marienheide, Radevormwald und Hückeswagen umgesetzt. In der Antragsvorbereitung befinde sich hingegen das Projekt des ATV Hückeswagen mit dem Titel „Barrierefreier Zugang und zielgruppenspezifische Angebote“. Die insgesamt zwölf Projekte würden etwa 610.000 Euro binden, was etwa einem Viertel der Mittel entspreche. Bei 17 Projekten würde derzeit der Förderantrag vorbereitet. „Das muss bis zum Sommer 2020 fertig sein, da der Stichtag für die Zuwendungsbescheide der 31. Dezember 2020 ist“, sagt Céline Zahn. Die Umsetzung und Abrechnung der Projekte müsse dann bis zum März 2023 erledigt sein. Die Umsetzung startete im April 2016, seitdem wurden acht Bewerbungsrunden umgesetzt. „Für Projekte wurden 2,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, von denen bislang etwa 2,1 Million Euro durch Beschluss der lokalen Aktionsgruppe in 33 Projekten gebunden wurden“, sagt Céline Zahn. Zwölf dieser 33 Projekte hätten zudem bereits einen Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung bekommen. „Das bedeutet, dass sie sich entweder bereits in der Umsetzung befinden oder kurz davor stehen“, sagt sie. Vier weitere Förderanträge befänden sich derzeit in der Prüfung bei der Bezirksregierung.