Feuerwehr Hückeswagen : Dichter Rauch dringt aus einem Küchenfenster

Dichter Rauch quoll aus der Wohnung im ersten Obergeschoss am Theodor-Storm-Weg. Foto: Morton Gerhardus

Hückeswagen Zu einem Küchenbrand und einer brennenden Dunstabzugshaube wurden die Einsatzkräfte der Hückeswagener Feuerwehr am Donnerstagabend alarmiert.

Einsatz für die Hückeswagener Feuerwehr am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr: Wie Sprecher Morton Gerhardus mitteilte, wurden der Löschzug Stadt und die Löschgruppe Holte unter dem Stichwort „Küchenbrand“ und „brennende Dunstabzugshaube" in den Theodor-Storm-Weg alarmiert. Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, drang starker Rauch aus dem Küchenfenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss. „Umgehend ging ein Trupp mit einem C-Rohr und unter Zuhilfenahme eines Hochleistungslüfters zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor“, berichtet Gerhardus.